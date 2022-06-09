شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل: الدولة تتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك اتجاه وتوسع من جانب الدولة لإحلال الغاز الطبيعى سواء في السيارات لتوفير الوقود من سولار وبنزين وتوصيله للمنازل لتقليل أسطوانة البوتاجاز لأن الغاز الطبيعى صديق للبيئة يخرج منه انبعاثات أقل.

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال برنامج السلطة التشريعية، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مصر تستضيف قمة المناخ بشرم الشيخ، وبالتالي تسعى للحفاظ على البيئة من خلال التوسع في استخدام الغاز الطبيعى بدلا من الوقود.

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه تقدم بتعديلات خاصة بتنسيقية شباب الأحزاب والسايسيين على قانون الغاز الطبيعى الذى مر عليه ما يقرب من 42 عاما، ونهدف لحل المشكلات والتشابكات بين أجهزة الدولة .