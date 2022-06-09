الولايات المتحدة تقر قانونا لوقف المسيرات الايرانية

وقال السناتور الأميركي بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن "اللجنة وافقت على قانون رقم 6089 الخاص بإيقاف الطائرات بدون طيار الإيرانية، مع تعديل يسعى إلى منع طهران من الحصول على طائرات درون".وأضاف أن "الولايات المتحدة تكثف جهودها لوقف برنامج الطائرات بدون طيار"، مشيراُ إلى أن "مشروع القرار يهدف لمنع إيران والميليشيات الموالية من حيازة مسيرات هجومية".

واوضح مينينديز أن "مشروع القرار هذا يهدف إلى محاسبة إيران على زعزعة استقرار المنطقة".

واشار إلى أن "إيران تزود ميليشيات الحوثيين بمسيرات تستهدف السعودية والإمارات"، مؤكداً على أن "مسيرات إيران تهدد أمن الولايات المتحدة وحلفائها".



وبين مينينديز أن "إيران رعت الهجوم بالمسيرات على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العام الماضي".

وأكد أيضاً أن "هذه الموافقة الأميركية تأتي بمثابة خطوة مهمة إلى الأمام في ضمان مواكبة وقوف القانون الأميركي بوجه الاعتداءات الإيرانية، ومحاسبة طهران على أفعالها المزعزعة للاستقرار".

كما أعلن عن "أمله بالوصول لضمان تمرير سريع للمشروع في مجلس الشيوخ والتفعيل النهائي لهذا التشريع من الحزبين ليصبح قانوناً".

