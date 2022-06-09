- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. أمانة مجلس الوزراء تخاطب الصناعة بشأن خدمة وكيلها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، وثيقة صادرة من أمانة مجلس الوزراء تخاطب فيها وزارة الصناعة بشأن تمديد خدمة وكيلها يوسف محمد جاسم.
وجاء في نص الوثيقة بالاشارة الى "عدم قيام الوزارة بأخذ ما يلزم بشأن الغاء تمديد الخدمة الوظيفية للوكيل".
وكان النائب احمد الجبوري طالب، اليوم الخميس، هيئة النزاهة بفتح تحقيق في استمرار وكيل وزارة الصناعة " يوسف محمد جاسم الجنابي" بمنصبه رغم بلوغه السن القانوني.