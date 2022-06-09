بالوثيقة.. أمانة مجلس الوزراء تخاطب الصناعة بشأن خدمة وكيلها

وكان النائب احمد الجبوري طالب، اليوم الخميس، هيئة النزاهة بفتح تحقيق في استمرار وكيل وزارة الصناعة " يوسف محمد جاسم الجنابي" بمنصبه رغم بلوغه السن القانوني.

وجاء في نص الوثيقة بالاشارة الى "عدم قيام الوزارة بأخذ ما يلزم بشأن الغاء تمديد الخدمة الوظيفية للوكيل".

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع