روسيا: هجمات الغرب الالكترونية ستؤدي الى مواجهة عسكرية مباشرة

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن "البنية التحتية الحيوية ومؤسسات الدولة في روسيا تتعرض لهجمات إلكترونية، وأنحت بالمسؤولية على أشخاص في الولايات المتحدة وأوكرانيا".

واضافت: "كونوا على يقين من أن روسيا لن تترك الأعمال العدوانية دون رد، كل خطواتنا ستكون محسوبة ومحددة وفقا لتشريعاتنا وللقانون الدولي".



واشار البيان الى ان "عسكرة الغرب للفضاء الإلكتروني ومحاولات تحويله إلى ساحة مواجهة بين الدول، تزيد بشكل كبير من خطر اندلاع صدام عسكري مباشر بعواقب لا يمكن توقعها".