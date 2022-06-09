بلينكن يحذر ايران: الاستفزازات في الملف النووي قد تتسبب بـ 'أزمة نووية'

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قوله في بيان أن بلاده "تواصل حض إيران على أن تختار طريق الدبلوماسية ونزع فتيل التصعيد".

واضافت ان "تعليق الوزير الأميركي أتى رداً على قرار إيران وقف عمل 27 كاميرا لمراقبة أنشطتها النووية بعد تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ينتقدها على عدم تعاونها".



وكان مدير عام الوكالة الذرية رفائيل غروسي كشف أن "إيران أبلغته في رسالة أنها تعتزم فصل 27 كاميرا مراقبة ومعدات رقابة أخرى تابعة للوكالة من مواقعها النووية".

كما أوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم أن "السلطات الإيرانية بدأت بتلك الاجراءات اليوم"، مضيفاً أنه "لا يدرك كم سيستغرق الوقت لتفكيك أو فصل كل تلك الأدوات".

فيما انتقدت الخارجية الإيرانية "بقوة هذا القرار الذي قدمته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، وأقره مجلس محافظي الوكالة أمس بأغلبية 30 عضوا من أصل 35".



يذكر أن قرار مجلس المحافظين يعد أول انتقاد رسمي لطهران تصوّت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ حزيران 2020، على خلفية تسريع البرنامج النووي وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق النووي، منذ اذار الماضي، بعد جولات ماراتونية انطلقت في العاصمة النمساوية في نيسان من العام الماضي (2021).