طهران تتحدى العالم وتشغل أجهزة تخصيب اليورانيوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في تحد سافر للمجتمع الدولي، أعلنت إيران تشغيل المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، في أعقاب تبني الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقرار ضد البلاد.

ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية القرار، اليوم الخميس، بأنه «متسرع» وغير متوازن.

وأفاد تقرير صادر عن المنظمة بأن إيران قامت بالفعل بتخصيب 43.1 كجم من اليورانيوم لمستوى نقاء 60%. ويقول محللون «إن نحو 50 كجم تكون كافية لتصنيع سلاح نووي، إذا ما ارتفع معدل التخصيب قليلا إلى 90%».

وصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس على قرار يحث إيران على التعاون الكامل مع مفتشي الوكالة، ووفقا لمصادر دبلوماسية فإن الصين وروسيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان صوتتا ضد القرار من بين الدول الأعضاء البالغ عددها 35 دولة.

وكانت الوكالة الدولية حذرت مؤخرا من أن إيران قد يكون لديها ما يكفي من المواد الخام لتصنيع سلاح نووي في غضون أسابيع قليلة.

وفيما تؤكد طهران مرارا أن برنامجها النووي هو للأغراض السلمية فقط، هدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أمس بأن رد إيران على قرار الوكالة الدولية «سيكون حازما ومناسبا».