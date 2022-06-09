شكرا لقرائتكم خبر زعيمة صوت أوكرانيا لرجوي: معركتكم صعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشادت روديك خلال لقائها بمريم رجوي رئيسة منظمة مجاهدي خلق، بصمود المقاومة الإيرانية ضد الاستبداد الحاكم منذ أكثر من أربعة عقود وقالت «إنه لشرف كبير أن أراكم والتعرف على من خاضوا هذه المعركة الصعبة في كل هذه السنوات وأصبحوا رمزا للشعب الإيراني”.وفي إشارة إلى القواسم المشتركة بين المقاومتين من أجل الاستقلال والحرية، قالت “نحن مثل منظمة مجاهدي خلق نناضل من أجل الحرية والاستقلال وحكم ديمقراطي. مشاهد الجرائم ضد الإنسانية في مدينة بوشا شبيهة بمناظر مقتل المجاهدين في أشرف والتي صدمتني كثيرا.
الألم والمعاناة التي تحملها المجاهدون خلال الأربعين عاما الماضية تمنحني المزيد من الحافز للتحرك والقتال.
من جهتها قالت رجوي «في إيران، يتعاطف المواطنون معكم كثيرا.
إن الشعب والمقاومة الإيرانية يعانون من معاناة شعبكم ويشيدون بمقاومتكم وتقدمكم، ليس لدي أدنى شك في أن هذه مقاومة دائمة وتاريخية لا تقهر مع وجود نساء مثلكم».
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