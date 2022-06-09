انت الان تتابع خبر الموقف الوبائي.. قفزة بإصابات كورونا في العراق - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم تسجيل 205 إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم، فيما بلغت حالات الشفاة 120 حالة".

وأضافت، أنه "لا وفيات مسجلة بالجائحة لهذا اليوم، معلنة تلقي 11378 شخصا للقاح".



يذكر أن يوم أمس سجل العراق 151 إصابة بفيروس كورونا.