خطوات تطبيق فيتامين سي على البشرة

ويناسب هذا الفيتامين أنواع البشرة كافة من دون أي استثناء مع التنويه بأنه عنصر أساسي وضروري في روتين العناية بالبشرة في فصلب الصيف نظرًا لأنه يساعد على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.وتحمي منتجاته البشرة من أضرار الجذور الحرة، لذلك ينصح باستخدامها منتجات مرتين يومياً، على أن يكون تطبيقها صباحًا جزءًا من الروتين اليومي لضمان الحماية من أضرار هذه الجذور طوال اليوم.

هذا ويساهم في تفتيح البشرة، إعادة توهج البشرة الباهتة، توحيد لون البشرة، تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد ، تقليل الاحمرار والالتهابات، ما يجعله مكوناً مثالياً لمن يعانين من العد الوردي، أو ندبات حب الشباب، أو الشوائب، أو بقع الجلد.



وإليك خطوات تطبيق منتجاته على البشرة:ضعي على يدك من 2 - 3 قطرات من سيروم فيتامين سي.افركي وجهك برفق بأصابع يديكدلكي بأصابع يديك الوجهانتظري من 5 - 10 دقائق حتى تمتصه البشرةضعي مرطب البشرة أو واقي الشمس بحسب وقت الاستخدام