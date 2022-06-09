شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين بجنوب القاهرة: تكريم الراحل رجائى عطية يعكس مكانته الفقهية والأدبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حسن أمين، نقيب المحامين بجنوب القاهرة عن عميق سعادته لفوز النقيب الراحل رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بجائزة النيل للعلوم الاجتماعية المقدمة من المجلس الأعلى للثقافة.

وقال حسن أمين فى بيان له، إن الأجهزة العلمية بالدولة أعلنت عن منح جائزة النيل للعلوم الاجتماعية المقدمة من المجلس الأعلى للثقافة للنقيب الجليل صاحب السيرة الطيبة رجائى عطية، تأكيدا للمكانة الفقهية والأدبية والاجتماعية للراحل الكريم.

وتابع:" واذ تكرمه الدولة وهو فى رحاب الله تكرمه نقابة المحامين بجنوب القاهرة حفاظا على العهد تقديرا ووفاء ونبراسا تتوارثه الأجيال، وندعو محامى مصر أجمعين الدعاء له بالرحمه والمغفرة وقراءة الفاتحة لتصل الى روحه الطاهرة، اسكنه الله فسيح جناته إنه ولى ذلك والقادر عليه".



