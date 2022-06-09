شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات التعريفة الجمركية الجديدة.. متى بدأت وأين انتهت؟ نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "تعديلات التعريفة الجمركية الجديدة.. متى بدأت وأين انتهت؟"، كل ما يتعلق بتعديل التعريفة الجمركية من حيث ما هيتها، وأسباب فرض التعريفة الجمركية؟ والسمات الأساسية للتعريفة الجمركية الجديدة؟ والتعرف على البنود الفرعية بالتعريفة الجمركية المستحدثة، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه التعريفة الجمركية مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الدولي والمحلى والعمل على تحقيق أهداف المشروعات الإنتاجية بما يتلائم مع هذه المتغيرات وتحسين بيئة الاستثمار بمصر على الرغم مما يشهده العالم من أزمات عالمية ممتالية وآثارها على الاقتصاد المصرى تقوم الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة المحلية.



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