شكرا لقرائتكم خبر عن التجمع: اختيار رشوان منسقا وفوزى رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطنى بادرة إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب التجمع، أن إعلان إدارة الحوار الوطني اختيار ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، منسقًا عاما للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني، يمثل بادرة إيجابية من الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تشير إلى اتجاه واضح للوصول إلى النتائج المرجوة من الحوار الوطنى.

وأبدى المجلس الرئاسى للحزب، في بيانا صادر عنه، ثقته في قدرة كلاً " رشوان " و " فوزي " بالقيام بمسئولياتهما على الوجه الأكمل و المُرضي لكافة أطراف الحوار على خلفية نجاح كل منهما فيما تولاه من مناصب عامة - سابقة و حالية - بكفاءة واقتدار.