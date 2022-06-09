نائب مطروح يطالب بإعادة الأحوزة العمرانية: مياه الشرب لا تكفى 20% من السكان

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب جمال الشورى، عضو مجلس النواب عن محافظة مرسى مطروح، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن عدم لاعتماد التخطيط العمرانى للعديد من مدن المحافظة، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، وبحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح.

وقال النائب جمال الشورى، إن هناك مناطق كثيرة فى محافظة مطروح لم يتم اعتماد الاحوزة العمرانية الخاصة بها، مشيرا إلى أن بعض مناطق المحافظة لا يوجد بها خدمات مثل الكهرباء والماء والصرف الصحى، موضحا أن حجم السكان لا يسع خدمات المحافظة، وكذلك لايوجد مدارس للفتيات داخل المحافظة، قائلا: "محافظة مطروح مظلومة، ومياه الشرب لا تكفى 20% من سكان المحافظة"، مطالبا بسرعة إصدار الأحوزة العمرانية والمخططات لمدن المحافظة.

ومن جانبه قال اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، إن هناك عمل كبير وجهد ضخم يبذل على مدار العامين الماضيين بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والتخطيط العمرانى لكى يتم وضع مخططات الأحوزة العمرانية لعدد 8 مدن، مضيفاً: "ونجحنا فى الحصول على اعتمادات توسعة الأحوزة العمرانية لعدد 7 مدن وتم الانتهاء من الاعتمادات الخاصه بهم وباقى مدينة النجيلة فقط".