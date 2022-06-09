شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى: ليس لدينا أجندات أو أهواء خاصة أو معارك شخصية مع أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل بمنهج يعلمه الجميع، قائلا: "ليس لدينا أجندات أو أهواء خاصة أو معارك شخصية مع أحد، وما يحكمنا فى عملنا هو الصالح العام".

وتابع السجينى، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الخميس، معلقا على ما تم تداوله أمس ببعض المواقع الصحفية بشأن توجيه اتهامات من جانب اللجنة للهيئة العامة للطرق والكبارى بشأن وجود شبهات فساد، قائلا: "هذه اللجنة لا يمكن أن تتحدث أو حتى تلمح مجرد تلميح حول شبهات فساد إدارى أو إهدار للمال العام دون أن يكون لديها جميع المستندات والوقائع التى تثبت ذلك".

وأوضح السجينى، أن اللجنة تستقى معلوماتها من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب والمحافظين والجهاز التنفيذى بالمحليات، وأخيرا المواطنين فى الشارع، لافتا إلى أنه يجب على اللجنة مراجعة تلك البيانات والمعلومات والتأكد من مدى صحتها، مضيفا: "ولدينا بدل الواقعة وقائع".

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الدول تُحكم بسياسات تضعها السلطة التنفيذية، قائلا: "والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية، وقد أكد الرئيس نفسه أن المجاملة فساد وأنه لا يوجد أحد أكبر من المحاسبة، ويجب علينا مساعدة الرئيس ودعمه ومساندته، ونحن لا نهاجم أحد على المستوى الشخصى وهدفنا هو ضبط العمل المؤسسى".