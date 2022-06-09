شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ ينظر اقتراح برغبة لاستغلال الإمكانيات السياحية لمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظر مجلس الشيوخ، خلال الجلسات العامة المزمع عقدها الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صلاح البدري، بشأن الاستغلال الأمثل للإمكانيات السياحية بمحافظة المنيا.

وذكر النائب في الاقتراح، أن محافظة المنيا تعد من أهم المدن السياحية ، حيث أنها كانت الإقليم السادس عشر في مصر القديمة من أصل اثنين وأربعون إقليم، ونظرا لانتشار نوع من أنواع الظباء وهو المها على أراضيها سميت قديما بإقليم المها، وتتميز بموقعها الجغرافي المتميز، وهي أكبر ثالث محافظة يوجد بها أثار في مصر بعد الأقصر والجيزة، حيث يوجد بها العديد من الأثار العظيمة منطقة آثار بني حسن والتي تحوى مقابر من الأسرة العاشرة والحادية عشر والأثنى عشر والمقابر كانت لحكام الإقليم السادس عشر وكبار رجال المنطقة،

وتابع: وتوجد بملوى منطقة أثار تل العمارنة ودير البرشا من القرن الرابع الميلادي و دير أبوفانا من القرن السادس الميلادي، ومنطقة آثار اسطبل عنتر بالقرب من آثار بني حسن وهي المنطقة التي تم بنائها أثناء فترة حكم الملك سيتي الأول ومن بعدها الملكة حتشبسوت، وخلال فترة المسيحية القديمة شرف أرض المنيا سيدنا عيسى عليه السلام والسيدة مريم في منطقة المسار المقدس للعائلة المقدسة في دير السيدة العذراء في سمالوط ٢٥ كم شمال مدينة المنيا.

واستطرد: "وعلى الرغم من هذا الكم من المعالم الأثرية، إلا أن هناك بعض القصور في الخدمات السياحية المقدمة مثل القصور في البرامج السياحية، وعدم استكمال أعمال إنشاء المتحف الأتوني بالرغم من البدء في إنشائه منذ أكثر من عشرين عاما، بالإضافة إلى عدم توافر الخدمات العامة، والحد الأدنى من أماكن الانتظار بالمناطق السياحية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، وضع المنيا على الخريطة السياحية لوزارة السياحة والآثار، واستغلال الإمكانيات السياحية لمحافظة المنيا الاستغلال الأمثل، وإعداد البرامج السياحية الملائمة والترويج.

وترى الحكومة أن هناك أعمال تطوير تتم في المناطق الأثرية في المنيا، وأن منطقة بني حسن الشروق من أهم المناطق الأثرية الموجودة في المنيا، وخلال العام الماضي تم التعاون بين وزارة السياحة والآثار وسفارة هولندا وإحدى مؤسسات المجتمع المدني المصرية، وذلك لإتمام العمل المتعلق بتحديد مسار للزيارات ووضع علامات ولوحات إرشادية تحكى عن تاريخ المنطقة الأثرية للزائرين بأسلوب مختلف، وتوفير سلات قمامة للمحافظة على نظافة المكان، وكذلك وضع مقاعد للزائرين، وتم تأهيل مكان ليكون متنزه أسري وحديقة للأطفال.

وطالبت لجنة الثقافة والإعلام، وزارة السياحة والآثار بوضع رؤية للنهوض بالسياحة المصرية من خلال العمل بشكل تكاملي وتنسيقي مع بقية الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، وأهمية أن تكون لدى وزارة السياحة والآثار خطة لتنمية المحافظات المصرية سياحيا بصفة عامة ومحافظة المنيا على وجه الخصوص، بحيث يكون لدينا تنوع في الأنماط السياحية طبقا لمقومات كل محافظة وامكاناتها، وتزويد اللجنة بهذه الخطط السياحية المقترحة من جانب الوزارة.