شكرا لقرائتكم خبر عن خبير إعلامى يكشف أوجه الاستفادة من القمر الصناعى الجديد نايل سات 301 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام النحاس الخبير الإعلامى، إن إطلاق القمر الصناعي نايل سات 301 خطوة جديدة فى طريق الريادة المصرية فى مجال الأقمار الصناعية وتكنولوجيا المعلومات فى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وبما يواكب انطلاق الجمهورية الجديدة للدولة المصرية.

وأضاف النحاس فى تصريحات له، أن القمر الصناعي الجديد نايل سات 301 يتميز بمميزات عالية الدقة منها أنه يمنع التشويش على القنوات الفضائية المصرية من خلال خاصية معرفة مناطق التشويش، مشيرا الى أنه يحافظ على مناطق التغطية السابقة في إفريقيا والشرق الأوسط ويغطى مناطق جديدة منها دول حوض النيل ومناطق جنوب القارة الأفريقية.

ولفت حسام النحاس الى أنه يستطيع إطلاق بث إذاعى وتليفزيونى بمواصفات دقة ونقاء عالية جدا ، إضافة إلى أنه يوفر تغطية كبيرة للإنترنت لمسافات طويلة مع إمكانية الرصد لمسافات أكبر بكثير من الأقمار الصناعية القديمة، متابعا:"كما يمكنه إطلاق بث إذاعي وتليفزيوني خالى من عمليات الشوشرة والتشويش ؛ وسيصبح القمر المصرى الجديد نايل سات 301 بديلا للقمر الصناعى نايل سات 201 بحلول عام 2028".

وأشار حسام النحاس الى أنه بإطلاق القمر الصناعى الجديد ستتمكن شركة النايل سات من الحصول على موارد جديدة وحقوق ترددات جديدة فى مناطق تغطية مختلفة وواسعة فى شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط وجنوب القارة الأفريقية، مضيفا أن هذه الموارد الجديدة سيتم استغلالها مع بداية إطلاق القمر نايل سات 301 مع إمكانية فتح أسواق جديدة وتقديم تغطية الإنترنت على مستوى جمهورية مصر العربية والتعامل مع مشكلة إنقطاع خدمة الإنترنت عن بعض مناطق الجمهورية .