شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في هونج كونج تتجاوز الـ600 إصابة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت هونج كونج أكثر من 600 إصابة بفيروس كورونا للمرة الأولى خلال سبعة أسابيع حيث أن حالات العدوى المرتبطة بالحانات والمدارس ارتفعت، بينما حذر المسؤولون من أن السلالات الفرعية من متحور أوميكرون تواصل الانتشار، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلنت المدينة عن 674 حالة وهي الأعلى منذ منتصف نيسان/أبريل.

وقال مسؤولو الصحة اليوم الخميس إنهم كانوا قد رصدوا حالة جديدة يشتبه إصابتها بسلالة بي إيه. 4 أو بي إيه. 5 الفرعية، والتي يمكن أن تكون ناتجة عن العمل في حجر صحي فندقي وكذلك سبع حالات جديدة يشتبه إصابتها بالسلالة الفرعية BA1.12.2. .

وألغى المسؤولون الشهر الجاري سياسة كانت تسمح للأشخاص بالخضوع للعزل في المنزل، مستشهدين بالإصابات من السلالات الفرعية الجديدة، فيما انتقدت المجموعات التجارية الخطوة ووصفوها بأنها صفعة أخرى لوضع المدينة كمركز مالي عالمي.