أبل تسمح بتعديل وإلغاء الرسائل

نيويورك: سيتمكن مستخدمو أجهزة أبل من تحرير الرسائل وإلغائها في وقت لاحق من هذا العام، في الإصدار الجديد من تحديث برنامج آيفون.

وأكدت الشركة تحديث تطبيق الرسائل في مؤتمر المطورين العالمي السنوي في كاليفورنيا. وأضافت أنه أحد التحسينات العديدة التي سيشاهدها مستخدمو أجهزة أبل في أحدث إصلاح للبرامج.

أجهزة الكمبيوتر

وفي المؤتمر أعلنت أبل خططاً لإصدار كمبيوتر محمول ماك بوك إير بتصميم جديد وماك بوك برو جديد، وسيضمان الجيل الثاني من شريحة الكمبيوتر التي صنعتها M2 التي تقول إنها تزيد قوة وأداء الأجهزة بشكل كبير.

آي فون

سيتضمن نظام التشغيل الجديد IOS 16 الإصدار الموالي من برنامج أبل لتشغيل آي فون، وشاشة قفل بتصميم حديث للتخصيص باستخدام خطوط مختلفة، وفلاتر صور، وإشعارات تفاعلية.

وقالت الشركة إن تحديث الرسائل سيمكن من تعديل رسالة بعد 15 دقيقة من إرسالها. وبين الإعلانات البارزة الأخرى في الحدث، أداة أمان شخصية جديدة تسمى فحص الأمان، ستسمح بمراجعة وإعادة تعيين الوصول إلى الحساب والبيانات الممنوحة للآخرين.

كلمات السر

وأعلنت أبل مزيداً من التفاصيل عن خططها للاستغناء عن كلمات المرور المكتوبة بإعلان ميزة جديدة تسمى مفاتيح المرور، ستحل محل كلمة المرور مع المصادقة عبر بصمة الإصبع أو مسح الوجه عند تسجيل الدخول على جهاز أبل.