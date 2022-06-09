بايدن: كورونا وحرب بوتين يعقدان الظروف الاقتصادية علينا جميعاً

نيويورك: أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن في حفل افتتاح القمة التاسعة للأميركيتين، أنه “سيطلق خلال القمة شراكة اقتصادية جديدة تحت مسمى “شراكة الأمريكيتين”، لتعزيز الازدهار الاقتصادي والحد من الهجرة.

وقال بايدن في المناسبة التي شارك في افتتاحها برفقة السيدة الأولى، جيل بايدن، إن “الديمقراطية أساس أي تقدم وازدهار” مشيرا إلى أنها “مكون أساسي” لجميع الدول.

بايدن أشار إلى أنه عندما تتعرض الديمقراطية للهجوم في جميع أنحاء العالم فعلينا حينها أن نتحد مرة أخرى ونجدد قناعتنا بأن الديمقراطية ليست فقط السمة المميزة بل هي المكون الأساسي لمستقبل الأميركتين.

وحث بايدن في حفل الافتتاح إلى “جعل سلاسل التوريد أكثر أمانا ومرونة”.

وتطرق بايدن إلى فيروس كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن “فيروس كورونا وحرب بوتين على أوكرانيا يعقدان الظروف الاقتصادية علينا جميعا”.

من جانبها، قالت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس “نجتمع اليوم مع نصف الكرة الغربي لمناقشة سبل تحقيق مستقبل مزدهر”.

ويسعى الرئيس الأميركي إلى استمالة دول المنطقة مجددا بعد تعهد إدارته تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار ووضع برنامج لتدريب نصف مليون من أفراد الطواقم الطبية.

وتحتضن لوس أنجلوس الأميركية القمة التي يشارك فيها قادة شعوب أصلية من مناطق مختلفة من أميركا اللاتينية في القمة.