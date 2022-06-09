لافروف يؤكد أنه يجب على كييف التوقف عن التباطؤ في عملية تصدير الحبوب الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن على كييف التوقف عن إطالة أمد عملية تصدير الحبوب.



وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرمني، اليوم الخميس، أن العسكريين الروس يعلنون عن ممرات آمنة يمكن لأي سفينة تحمل حبوبا استخدامها بدون التعرض لأي تهديد، أو التي تنتظر في موانئ البحر الأسود، لكن شريطة أن يقوم الأوكرانيون بإزالة الألغام من السواحل الخاضعة لسيطرتهم.

وقال وزير الخارجية الروسي: "أعتبر محاولات الزملاء الأتراك إقناع كييف بضرورة التوقف عن إطالة هذه العملية أمرا إيجابيا للغاية. آمل أن يدرك الأوكرانيون أنه لا بديل عن حل هذه القضية على هذا الأساس وعلى وجه التحديد".