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بيسكوف يؤكد ان اللغة الأوكرانية ستظل لغة الدولة في الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية بأوكرانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن اللغة الأوكرانية ستظل هي لغة الدولة في المناطق والأقاليم التي أصبحت خاضعة للسيطرة الروسية بأوكرانيا.

 

وتابع بيسكوف أن حل هذه القضية في المستقبل سيعتمد على إرادة السكان المحليين، وعما إذا كانت "الأوكرانية ستظل لغة الدولة في الأراضي المحررة في أوكرانيا"، أجاب بيسكوف: "يمكننا أن نقول ذلك، بالطبع. نعم الجواب هو نعم".

 

وأضاف بيسكوف، أن لدينا لغة واحدة في بلدنا، أما إذا تحدثنا عن مناطق بعينها ليست جزءا من بلدنا حاليا، فإن ذلك سوف "يعتمد على اختيار الناس".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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