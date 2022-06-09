منتجون أوكرانيون: روسيا سرقت 600 ألف طن من الحبوب

08 يونيو , 2022
أزمة الحبوب في أوكرانيا.
قال نائب رئيس اتحاد المنتجين الزراعيين الأوكرانيين دنيس مارتشوك اليوم الأربعاء إن روسيا سرقت نحو 600 ألف طن من الحبوب من مناطق أوكرانية محتلّة وصدرت بعض هذه الكميات.
وأضاف مارتشوك للتلفزيون الأوكراني إن بلاده ستطالب بتعويض من روسيا على سرقة الحبوب وعلى تدمير ممتلكات المزارعين.
وتابع: «حتى اليوم، سُلب نحو 600 ألف طن من الشركات الزراعية ونُقلت لمنطقة شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتاً ومن هناك يتم نقلها لموانئ، خاصة ميناء سيفاستوبول، ومنه تتحرك سفن للشرق الأوسط».
وأشار إلى أن نحو 100 ألف طن من الحبوب شُحنت بالفعل لسوريا وفقاً لأدلة «سجلتها الولايات المتحدة».
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