أولى رحلات تجريبية لطائرات تاكسي درون من شركة فولوكوبتر

برلين: باتت تاكسي الطائرة بدون طيار "فولوكوكوبتر" على بعد خطوة واحدة من دخول الخدمة، بعد أن كشفت الشركة الألمانية أن طائرتها الكهربائية ذات الأربعة مقاعد، أكملت أول رحلة لها في مايو.

كانت الرحلة الأولية للطائرة قصيرة استمرت لدقيقتين و 14 ثانية بمدى 96 كيلو متر وسرعة طيران 155 ميغا في الساعة، لكن المناورات أثبتت أن الديناميكا الهوائية والأداء الخاص بالطائرة كانت مناسبة لظروف العالم الحقيقي. وقد أجريت ثلاث رحلات جوية تجريبية بالطائرة حتى الآن.

وتعد هذه الطائرة بمستقبل لرحلات ركاب مستقلة خارج المراكز الحضرية الرئيسية، وفي ضواحي المدن التي لا تبعد مسافات كبيرة عن المراكز المدنية والحضرية.

ومن المتوقع أن تخدم طائرات فولوكوبتر العملاء بدءًا من عام 2026. وعلى الرغم من أن هذا الموعد بعيد نسبياً، إلا أن هذه الطائرة فريدة من نوعها مقارنة بالعديد من سيارات الأجرة الجوية التي تجري اختبارات طيران في العالم الحقيقي.

وتعد الشركة أقرب إلى رحلات الركاب الفعلية من المنافسين، حيث يمتلك العديد منهم نموذجًا واحدًا أو جدولًا زمنيًا غير محدد للخدمة، وفق ما أورد موقع إن غادجيت الإلكتروني.