انت الان تتابع خبر الزاملي يتوعد بقطع التبادل التجاري مع إيران وتركيا: يمنعان المياه عن العراق! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الزاملي في مؤتمر عُقد في مبنى وزارة الموارد المائية وحضره مراسل السومرية، إن "هناك مشاكل في نهري دجلة الفرات تبدأ من بغداد الى المحافظات الجنوبية"، مبينا أن "هناك تجاوزات على مجرى النهرين من قبل الكثيرين من شرائح المجتمع".واضاف، ان "تركيا بدأت تقطع المياه عن العراق بنسبة ٨٠٪؜ وتمنح العراق ٢٠ ٪؜ فقط ، فيما قطعت ايران عن العراق بنسبة ١٠٠٪".

وتابع الزاملي، "في حال استمرار تركيا وايران بقطع المياه عن العراق سنعمل في مجلس النواب على مقاطعة البضائع التركية والايرانية".

وتابع: "وصلنا لهذا الحال بسبب الخلافات السياسية وعدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية بشأن الاطلاقات المائية وعدم وجودت اساليب حكومية تضغط على الدولتين تركيا وايران من اجل الحصة المائية".



وبين الزاملي، أن "قطع المياه يموتنا كما تقوم اسرائيل بقتلنا بالسلاح"، لافتا الى أن "تركيا اوقفت التفاوض مع العراق بشأن التباحث بحصة المياه اما ايران لم تتفاوض ابد".

واشار الى ان "تركيا وايران لديهما اكتفاء بمناسيب المياه لكنهم يصرون على قطع المياه عن العراق"، مستدركا "جلست مع سفيري تركيا وايران لكن لم يجدي نفعا".

ورأى ان "هناك تقصير من قبل وزارة الخارجية بشأن التباحث مع تركيا وايران بما يخص الحصة المالية للعراق"، مضيفا ان "20 مليار دولار هي الاموال التي يدفعها العراق لتركيا وايران كتبادل تجاري وسنوقف هذه الاموال في حال استمرار قطع المياه عن العراق وسنقوم بدعم المصانع وانشاء المشاريع بهذه المبالغ".

ولفت النائب الأول لرئيس مجلس النواب إلى ان "انشغال الكتل والاحزاب السياسة جعلت من العراق ضعيف بعين الدول الاخرى"، داعيا وزراة المواد والجهات الحكومية الى "الضغط على تركيا وايران للوصول الى صيغة حل تخرجنا من أزمة شح المياه".