شذى حسون تعرضت للعنف الاسري.. وماذا عن زواج الرجل لـ 4 نساء(فيديو)

وقالت حسون خلال استضافتها في برنامج "جعفر توك" إنها انسانة حساسة وكان بكاؤها بسبب حادثة حصلت معها مع حبيبها القديم يوما ما.

وكشفت أن وضع العنف المنزلي مزري في العراق وزدادت نسبته بشكل كبير في السنوات الأخيرة، نتيجة ما يمر به الرجل العراقي من ظروف صعبة وويلات الحروب، مؤكدةً أنها لا تبرر تصرفاتهم لكن هذه أسباب منطقية للعنف.



ورفضت شذى حسون تشجيع المرأة المعنفة في التمرد على زوجها والهروب من بيت الزوجة، لا سيما أن لا يوجد قوانين تحميها في حال قررت الهروب من العلاقة واللجوء للقضاء أو أسرتها.شذى حسون وتعدد الزوجات