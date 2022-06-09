انت الان تتابع خبر المنازل خالية... التصحر يهدد أمن العراق الغذائي!‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ادت ظاهرتا التصحر والجفاف الى ترك اغلب المزارعين اراضيهم والتوجه الى اعمال اخرى، وسط تحذيرات منظمات دولية من مخاطر تهدد الامن الغذائي في العراق.

هكذا بدت المنازل خالية من اصحابها بعد ان زحف التصحر الى الاراضي الزراعية في القرى الواقعة بين قضائي الشافعية والسدير بمحافظة الديوانية، ما اجبر الفلاحين على ترك منازلهم واراضيهم والهجرة بحثا عن اعمال اخرى غير الزراعة.

اكثر من ثلاثين بالمئة هي خسارة العراق من اراضيه الزراعية نتيجة التصحر وتقلص المساحات الخضراء في السنوات العشر الماضية، حسب ما اكد ذلك خبراء في مجال التصحر، فيما اشارت منظمة الاغذية والزراعة الدولية، الى مخاطر حقيقية تهدد الامن الغذائي للعراق.

