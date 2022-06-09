الصومال.. انطلاق مراسم تنصيب حسن شيخ محمود في مقديشو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

انطلقت، الخميس، فعاليات تنصيب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رسميا في العاصمة الصومالية مقديشو.



ومن المقرر أن يبدأ الحفل الذي يقام في قاعدة القوات الجوية الصومالية داخل مطار مقديشو، بتلاوة القرآن الكريم، والاستماع للنشيد الوطني الصومالي، تليه بعض الأغاني الشعبية من التراث الصومالي التقليدي.

وفي أعقاب ذلك، يلقي رؤساء الوفود المشاركة في الحفل خطابات، يليها خطاب الرئيس حسن شيخ محمود وإنهاء الحفل.

وكانت وفود رسمية من عدة دول، وصلت إلى العاصمة الصومالية مقديشو، الخميس، للمشاركة في تنصيب الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود.

وتحولت العاصمة الصومالية مقديشو، مع صباح اليوم الخميس، إلى مربع أمني مكتمل الأضلاع، استعدادا لحفل تنصيب الرئيس حسن شيخ محمود.

وكان حسن شيخ محمود انتخب رئيساً جديداً للصومال في 15 مايو/أيار الماضي، بعد انتخابات صوّت فيها نواب البلاد فقط.