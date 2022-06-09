زيلينسكي يحذر من "مجاعة" تقضي على الملايين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، من أن الملايين قد يموتون جوعا بسبب "حصار روسيا لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود".



وأشار زيلينسكي، في بيان بثه التلفزيون، إلى أن العالم على شفا "أزمة غذاء مروعة، وإن أوكرانيا غير قادرة على تصدير القمح والذرة والنفط ومنتجات أخرى وقد يتضور ملايين الناس جوعا إذا استمر الحصار الروسي في البحر الأسود".

وفي سياق متصل، أكد سيرجي جايداي حاكم منطقة لوهانسك الأوكرانية، أن القتال اندلع في شوارع مدينة سيفيرودونيتسك بشرق البلاد، الخميس، وإن القوات الروسية تدمر "كل ما يمكن استخدامه في الدفاع".

وأضاف أن روسيا تقصف مناطق في المدينة لا تزال تسيطر عليها كييف لكن القوات الأوكرانية يمكنها "تطهير" المدينة بمجرد حصولها على مدفعية بعيدة المدى.

وأشار حاكم منطقة لوهانسك، إلى أن "القوات الروسية تدمر كل شيء يمكن أن تستخدمه أوكرانيا للدفاع عن نفسها".

وفي إطار الخسائر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية "القضاء على نحو 200 من القوميين الأوكرانيين، وتدمير 5 دبابات ومنظومتي جراد بواسطة القوات الجوية".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير مركز لتدريب المرتزقة الأجانب في مقاطعة جيتومير الأوكرانية بواسطة صواريخ عالية الدقة.

ولفتت إلى أن "القوات الجوية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز (سو-25) و13 طائرة مسيرة".