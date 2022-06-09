إيران.. قتيلان في انهيار مبنى غرب البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

لقي شخصان مصرعهما على الأقل، فيما أصيب 8 آخرون بجروح جراء انهيار مبنى في مدينة "باوه" التابعة لمحافظة كرمنشاه غرب إيران.



وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، أن "مبنى مكونا من 4 طوابق في مدينة باوه أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 8 أشخاص، مشيرة إلى أنه "لا يُعرف سبب هذا الانهيار".

من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية "مجتبى خالدي"، إن "الاحتمال الأولي هو أن تسرب غاز تسبب في الانفجار الذي أدى في النهاية إلى انهيار المبنى"، مضيفاً أنه "تم حتى الآن إنقاذ 7 جرحى من تحت الأنقاض، 4 منهم ليسوا في حالة جيدة".

وأوضح خالدي في تصريحات: "يجب التحقيق في احتمال تسرب الغاز، لكن لا يزال من غير الممكن إن كان الانفجار بسبب تسرب غاز أم لا".

وفي 23 من مايو/أيار الماضي، انهار مبنى "متروبول" التجاري المكون من 10 طوابق في مدينة آبادان التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، وأسفر عن مقتل 43 شخصاً وإصابة العشرات.