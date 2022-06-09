عاجل.. نتفالي بينيت يبدأ زيارة إلى الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

وصل رئيس وزراء إسرائيل، نتفالي بينيت، الخميس، إلى دولة الإمارات في زيارة خاطفة، بحسب ما أعلن مكتبه في بيان.



وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي كان في مقدمة مستقبلي بينيت.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء في وقت لاحق من هذا اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بحسب البيان نفسه.

وأفاد البيان أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبينيت سيناقشان سلسلة من القضايا الإقليمية.

وقبيل توجهه لدولة الإمارات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أتجه الآن إلى دولة الإمارات العربية المتحدة, حيث سأعبّر عن خالص تعازينا وتعازي الشعب في إسرائيل في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي ساهم في شق الطريق المؤدي إلى الشراكة الإسرائيلية الإماراتية وهي تلك الشراكة التي نقوم بتعزيزها اليوم".

وتابع: "سألتقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الشخصية صاحبة الرؤية، والقائد الشجاع. لنضيف اليوم طبقة أخرى إلى العلاقة المميزة التي تحاك بين كلتا الدولتين في سبيل تحقيق النمو والأمن لكلا الشعبين".