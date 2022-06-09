رئيس الوزراء يطلع على خطط الوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة دوليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، على المشاريع الحالية والمستقبلية للوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة دوليا بوزارة الاشغال العامة والطرق، والتحديات التي تواجهها وآليات تجاوزها.



واستمع رئيس الوزراء من مدير عام الوحدة والمختصين فيها، الى تقرير حول نشاطها في متابعة المشاريع الممولة خارجيا في الطرق الحضرية والريفية والطرق الرابطة، وخطتها لاستعادة التمويلات مع المانحين مثل طريق رصد باتيس، والطريق البحري والجسور في المكلا، إضافة الى مشاريع تمويل الاسكان البديل مع الهابيتات بتمويل من المانحين.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، الوحدة التنفيذية بالتخطيط لمشاريع جديدة في المناطق المحررة، وإعادة تخصيص بعض المحافظ ووضع خطط ودراسات وآليات معينة تراعي جوانب الاحتياج الضرورية.. مؤكداً على أهمية معرفة الاحتياجات بشكل واقعي وإعادة التخصيص بالتنسيق مع الجهات المانحة..مشدداً على أهمية الدور الذي يمكن ان تقوم به الوحدة التنفيذية في إعادة الاعمار.