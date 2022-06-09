شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار الغزيرة تودي بحياة 10 أشخاص في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم في الصين، عقب وقوع أمطار غزيرة وفيضانات، وفقا لما ذكرته وكالة شينخوا الصينية للانباء.

ويشار إلى أنه منذ بداية الشهر الجاري، يتعرض إقليم هونان لعواصف مطيرة شديدة، كما سجلت بعض المناطق مستويات تاريخية للأمطار.

وتضرر أكثر من 8ر1 مليون شخص في الإقليم الجبلي .

ويذكر أن الصين تتعرض لفيضانات شديدة خلال شهور الصيف. وتقع الكثير من حالات الوفاة بسبب الانهيارات الأرضية.