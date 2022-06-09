08 يونيو , 2022 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب) قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي تحدثا هاتفياً اليوم الأربعاء وبحثا ضرورة مواصلة الجهود الديبلوماسية والتوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. وقال الكرملين إن الزعيمين عبرا عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الروسية الإيرانية.

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين ورئيسي يبحثان في اتصال هاتفي ضرورة إحياء الاتفاق النووي الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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