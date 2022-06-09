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'وينك يا عصام تشوف لطفية'.. ليليا الاطرش بإطلالة ملفتة(صورة)

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بغداد - ياسين صفوان - نشرت الممثلة السورية ليليا الأطرش، على حسابها عبر انستغرام، صورة لها خلال تواجدها في ابوظبي، ظهرت فيها وهي ترتدي "شورت" وحذاء رياضي.

وانهالت التعليقات على الصورة من قبل المتابعين الذين اثنوا على جمال ليليا كما راح البعض يناشد زوجها في مسلسل باب الحارة ميلاد يوسف الذي جسد دور عصام، فكتب البعض: "وينك يا عصام تشوف لطفية من بعدك"، و"الله يرحم ايام باب الحارة لما كان عصام ضابك".


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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