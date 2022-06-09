انت الان تتابع خبر 'وينك يا عصام تشوف لطفية'.. ليليا الاطرش بإطلالة ملفتة(صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نشرت الممثلة السورية ليليا الأطرش، على حسابها عبر انستغرام، صورة لها خلال تواجدها في ابوظبي، ظهرت فيها وهي ترتدي "شورت" وحذاء رياضي.

