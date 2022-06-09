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انت الان تتابع خبر 'وينك يا عصام تشوف لطفية'.. ليليا الاطرش بإطلالة ملفتة(صورة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نشرت الممثلة السورية ليليا الأطرش، على حسابها عبر انستغرام، صورة لها خلال تواجدها في ابوظبي، ظهرت فيها وهي ترتدي "شورت" وحذاء رياضي.
وانهالت التعليقات على الصورة من قبل المتابعين الذين اثنوا على جمال ليليا كما راح البعض يناشد زوجها في مسلسل باب الحارة ميلاد يوسف الذي جسد دور عصام، فكتب البعض: "وينك يا عصام تشوف لطفية من بعدك"، و"الله يرحم ايام باب الحارة لما كان عصام ضابك".