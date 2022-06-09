انت الان تتابع خبر مصرع وإصابة ستة أشخاص بحاث سير على طريق كركوك - تكريت والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مراسلنا، اليوم الخميس، بمصرع وإصابة ستة اشخاص إثر حادث سير مروري على طريق كركوك – تكريت.
وقال مراسلنا، إن "ثلاثة مواطنين لقوا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرين بحادث سير على طريق كركوك – تكريت".
وكانت مديرية المرور العامة قد اعلنت، اليوم الخميس، وفاة سائق بحادث سير مروري في محافظة واسط.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "سائق مركبة خصوصي لقي مصرعه جراء حادث انقلاب مركبته على طريق كوت –بدرة".
وكانت مديرية المرور العامة قد اعلنت، اليوم الخميس، وفاة سائق بحادث سير مروري في محافظة واسط.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "سائق مركبة خصوصي لقي مصرعه جراء حادث انقلاب مركبته على طريق كوت –بدرة".