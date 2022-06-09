انت الان تتابع خبر قتلى وجرحى إثر انهيار مبنى في ايران (فيديو+ صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب المتحدث باسم هيئة الطوارئ في البلاد، قتل شخصان وأصيب 6 آخرون على الأقل في الحادث، الذي يرجح أنه نجم عن تسرب غاز.

وقع الحادث بعد يوم من تحطم قطار ركاب بين مشهد ويزد في منطقة تاباس، مما أسفر عن مقتل 23 شخصا.



وهذا الشهر، أدى انهيار برج متروبوليتان في عبادان إلى مقتل 41 شخصا على الأقل، وهو حادث جعل قضية سلامة المباني والمنشآت في إيران تتصدر عناوين الصحف.