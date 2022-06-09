الأسد يكشف عن موقفه من الحرب الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الخميس، إن روسيا تتعرض لحرب غير مرتبطة بتوسع حلف شمال الأطلسي "الناتو".



جاء ذلك في مقابلة مع قناة روسيا اليوم الروسية، تبث كاملة في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وفق ما أعلنته الرئاسة السورية على "تويتر".

وقال الأسد "روسيا حليف لسوريا وتتعرض لحرب لا أربطها بموضوع توسع حلف شمال الأطلسي كما يعتقد البعض.. هذه الحرب لم تتوقف حتى قبل الشيوعية وقبل الحرب العالمية الأولى".

وأضاف"حرب مستمرة، ودور روسيا هنا أساسي كجزء من التوازن الدولي"، مستطردا "نستطيع أن ننظر إلى روسيا من زاويتين؛ زاوية الحليف الذي إذا انتصر في معركة أصبح موقعه السياسي على الساحة العالمية أقوى وهذا مربح لنا".

وأردف "من زاوية أخرى، أن قوة روسيا اليوم تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود ولو كانت استعادة جزئية"، مشيرا إلى أن هذا التوازن الدولي الذي ينشده "ينعكس بالدرجة الأولى على الدول الصغرى وسوريا واحدة منها".

وترتبط سوريا بعلاقات استراتيجية قوية مع روسيا تمتد لعقود طويلة، وشهدت العلاقات بين البلدين طفرة كبيرة في السنوات الماضية، وباتت أقرب إلى الحلف.

ومنذ فبراير/شباط الماضي، تخوض روسيا حربا في أوكرانيا تقول إنها "تهدف لتخليص الأخيرة من النازيين المتطرفين"، فيما يعتبرها الغرب "عدوانا غير مبرر".