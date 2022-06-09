فيديو مؤلم لكل من شاهده .. إعتداء وحشي من أحد «الضباط» على «مواطنة أمريكية» وتعريتها في الشارع قرب موكب «الرئيس الأمريكي»

الشارقة - اميمة ياسر - انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة مقطع فيديو لمتظاهرة تتعرض لاعتقال وضرب مبرح بسبب اقترابها من موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحدى الولايات.

وأظهر المقطع المنشور لحظة القبض على المتظاهرة وإسقاطها على الأرض وتعرضها للضرب المبرح، بعدما حاولت الاقتراب من موكب الرئيس الأمريكي ​جو بايدن​.

واقتربت المتظاهرة من موكب بايدن وأخذت تصيح بشعارات معادية له، إلا أن شرطي باغتها من الخلف، وقبض عليها وطرحها أرضًا.

وقام الشرطي بضرب السيدة المتظاهرة على وجهها بشكل عنيف، في محاولة للسيطرة عليها وكبح جماحها، إلا أنها لم تتوقف عن الصياح فقام بتكبيل كلتا يديها من الخلف، بمساعدة شرطي آخر، بينما ظهرت امرأة أخرى وهي تصيح على أفراد الأمن.