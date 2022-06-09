شكرا لقرائتكم خبر عن 704.1 مليون جنيه جملة مصروفات هيئة سلامة الغذاء بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبلغ جملة المصروفات المتوقعة بمشروع موازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء للسنة المالية 2022/2023 نحو 704 ملايين و100 ألف جنيه، مقابل نحو 692 مليونا و724 ألف جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2021/2022، وذلك بزيادة بلغت نحو 11 مليونا و376 ألف جنيه.

وقد استحوذت مخصصات الباب السادس (الاستثمارات – شراء الأصول غير المالية) على 67.2% من جملة مصروفات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث بلغت مخصصات الاستثمارات نحو 473 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل نحو 520 مليون جنيه مخصصة لنفس الغرض بموازنة العام الجارى، بانخفاض بلغت قيمته نحو 46 مليونا و550 ألف جنيه.

فيما بلغت مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) نحو 157 مليونا و100 ألف جنيه بمشروع موازنة الهيئة بالعام المالى الجديد، مقابل نحو 109 ملايين و41 ألف جنيه بموازنة العام المالى الجارى، بزيادة بلغت قيمتها نحو 48 مليونا و59 ألف جنيه.