البيت الأبيض يتوقع أن تكون أرقام التضخم القادمة مرتفعة

نيويورك: قال البيت الأبيض إنه يتوقع أن الجولة القادمة من البيانات الاقتصادية ستظهر أرقاماً مرتفعة للتضخم في الولايات المتحدة.

وأبلغت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيير، الصحافيين المرافقين للرئيس جو بايدن على متن طائرة الرئاسة إلى لوس انجليس أن أرقام التضخم التي ستصدر غداً الجمعة من المرجح أن تظهر مزيداً من الأدلة على تضخم مرتفع.

وقالت: "نتوقع أن يكون رقم المؤشر العام للتضخم مرتفعاً. ونتوقع أن الحرب في أوكرانيا سيكون لها بعض التأثير على التضخم الأساسي، خصوصاً عندما تنظرون إلى أشياء مثل أسعار تذاكر الطيران وتأثير ارتفاع تكاليف وقود الطائرات".