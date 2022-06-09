انطلاق عملية أمنية في نينوى

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "العملية انطلقت من عدة محاور بمشاركة قوات اللواء 33 في الحشد الشعبي، ولواء مشاة 75، ولواء مشاة 76، وفرقة 16 جيش عراقي والحشد العشائري".

وأشارت إلى أن "قوات الحشد الشعبي فتشت قرى الهرم -أبو عريس- والمرج- عين البيضة"، موضحةً أن القوات "تواصل تقدمها لحين تحقيق كامل أهداف جنوب نينوى".

