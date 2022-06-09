ضبط وكر لتهريب النفط ومشتقاته في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الخميس، ضبط وكر لتهريب النفط ومشتقاته والقبض على أثنين من المتهمين في العاصمة بغداد.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة تابعة إلى قسم مراكز شرطة نفط بغداد تمكنت من ضبط وكراً لتهريب النفط ومشتقاته والمتاجرة الغير مشروعة شمال بغداد بعد استحصال الموافقات القضائية".

واضاف البيان، ان "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين إثنين وضبط ست عجلات، أربعة منها "صهريج" وعجلة "شاحنة براد" محورة لتحميل اسطوانات الغاز السائل وخزانات حديدية محملين بمنتوج نفطي، إضافة إلى مواد أخرى تستخدم في عملية المتاجرة.

وتابع انه "تم إيداعه التوقيف وحجز العجلات داخل احدى مراكز شرطة النفط لعرضهم على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".