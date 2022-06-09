قصة استبعاد منتخب من مونديال قطر 2022

الخليج 365 – رياضة

بسبب تزوير جنسية لاعب في المنتخب، يواجه منتخب متأهل لكأس العالم المقبل، خطر الإبعاد عن المشاركة في المونديال، في واقعة غير مسبوقة بتاريخ البطولة.



وفي الساعات الأخيرة، نشرت صحيفة "أزتيكا ديبورتيس" المكسيكية، تقارير تؤكد أن منتخب الإكوادور، سيتم إبعاده عن المشاركة في المونديال.

وأكدت الصحيفة أن الإكوادور لن تشارك في البطولة، وأن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سيعلن القرار في وقت لاحق.

قصة التزوير

وأشارت الصحيفة إلى أن محامي منتخب تشيلي، إدواردو كارليزو، عمل على قضية منذ أشهر، لإبعاد الإكوادور، بعد تحقيق مطول أجراه. وأشارت الصحيفة إلى أن محامي منتخب تشيلي، إدواردو كارليزو، عمل على قضية منذ أشهر، لإبعاد الإكوادور، بعد تحقيق مطول أجراه. وأكد المحامي في وثائق رسمية، أن الأكوادور زورت جنسية أحد لاعبيها، وهو بايرون كاستيلو، الذي لا يملك الجنسية الإكوادورية. وقال المحامي إن بصمات اللاعب غير موثقة في شهادة الجنسية، التي تزعم ولادته في الإكوادور، ولكن وثائق أخرى تثبت ولادته في مدينة توماكو الكولومبية لأب وأم كولومبيين، مما يعني أن عملية تجنيسه "وهمية".