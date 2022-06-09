التربية توضح بشأن عدم شمول طلبة نظام المحاولات بأداء امتحان التربية الإسلامية

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

قررت وزارة التربية، اليوم الخميس، عدم شمول طلبة نظام المحاولات بأداء امتحان التربية الإسلامية.

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طلبة (نظام المحاولات) بالنسبة للدراسة الاعدادية بفروعِها كافة ، الراسبين منهم بـ(درس أو درسين) في العام الدراسي الماضي 2020 – 2021 ، غير مشمولين بأداء امتحان مادة التربية الاسلامية".



وأضافت: "كون اقرانهم من الطلبة في ذلك العام لم يؤدوا ذلك الامتحان ، شرط الاحتفاظ بالرقم الامتحاني للعام الماضي".