فيروس كورونا يضرب الهند من جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الخميس، تسجيل 7240 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وهو أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ الثاني من مارس الماضي.

وأعلنت مومباي، وهي العاصمة المالية للهند وتشهد زيادة سريعة في عدد الحالات، تسجيل 1765 إصابة جديدة، الأربعاء، بزيادة أكثر من 500 حالة عن يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة إن البلاد سجلت 8 وفيات ناجمة عن كوفيد-19، ما رفع العدد الرسمي الإجمالي للوفيات إلى 524723، الخميس.

تتمثل أعراض كوفيد-19 الأكثر شيوعاً فيما يلي:

-الحمى.

-السعال الجاف.

-الإجهاد.

وتشمل الأعراض الأخرى الأقل شيوعاً التي قد تصيب بعض المرضى ما يلي:

-فقدان الذوق والشم.

-احتقان الأنف.

-التهاب الملتحمة (المعروف أيضاً بمسمى احمرار العينين).

-ألم الحلق.

-الصداع.

-آلام العضلات أو المفاصل.

-مختلف أنماط الطفح الجلدي.

-الغثيان أو القيء.

-الإسهال.

-الرعشة أو الدوخة.