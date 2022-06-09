رئيس بولندا يهاجم ماكرون وشولتز (الاسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

انتقد الرئيس البولندي أندريه دودا زعيمي فرنسا وألمانيا لاستمرارهما في التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم الحرب الأوكرانية.



وقال دودا لصحيفة بيلد الألمانية في مقابلة نشرت يوم الأربعاء على يوتيوب: "أنا مندهش من كل هذه المحادثات التي تجرى مع بوتين، من قبل المستشار أولاف شولتز، ومن قبل الرئيس إيمانويل ماكرون. المحادثات لا تحقق أي شيء".

وأشار دودا إلى أن التحدث مع بوتين يمثل "نوعا من إضفاء الشرعية على شخص مسؤول عن جرائم ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا".

وقال دودا إن بوتين وحده هو المسؤول عن إرسال جيشه إلى أوكرانيا، مضيفا أنه مدعوم من قادته العسكريين.

واعتبر الرئيس البولندي أن الوضع مشابه للوضع بالنسبة لأدولف هتلر في الحرب العالمية الثانية.

وقبل أيام، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن من الأهمية بمكان ألا تتعرض روسيا للإهانة حتى يتسنى إيجاد حل دبلوماسي عندما يتوقف القتال بأوكرانيا.

وسعى ماكرون للحفاظ على الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير/ شباط.

وانتقد بعض الشركاء في شرق أوروبا ومنطقة البلطيق موقف ماكرون، مرارا وتكرارا، حيث يرون أنه يقوض الجهود الرامية للضغط على بوتين للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وتدعم فرنسا أوكرانيا عسكريا وماليا، لكن ماكرون لم يذهب حتى الآن إلى كييف لتقديم دعم سياسي رمزي مثل قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين، وهو أمر تود أوكرانيا أن يفعله.

لكن ماكرون قال في المقابلة، إنه لا يستبعد الذهاب إلى العاصمة الأوكرانية.

وترسل باريس أسلحة هجومية تشمل مدافع هاوتزر من طراز قيصر من مخزونات الجيش الفرنسي. وقال ماكرون إنه طلب من مصنعي الأسلحة تسريع الإنتاج.