الرئيس العراقي: الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل عمل إجرامي مدان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

وصف الرئيس العراقي برهم صالح، الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل، بأنه "عمل إجرامي مدان.



إدانة صالح جاءت عبر تغريدة له على تويتر، إثر الانفجار الذي نفذته مسيرة على مطعم بأربيل وأصاب 3 أشخاص.

وقال الرئيس العراقي: "يجب الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلاد في الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار".

وأضاف: "لابد من توحيد الصف الوطني وترسيخ مرجعية الدولة وأجهزتها الأمنية ضد الخارجين عن القانون".

كان هجوم بطائرة مسيرة، وقع الأربعاء، واستهدف سيارة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل العراقية.