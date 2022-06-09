إعلام أمريكي: مجلس النواب يقر مشروع قانون لرفع السن القانوني لشراء البنادق نصف الآلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون لرفع السن القانونية لشراء البنادق نصف الآلية.



وبحسب وسائل إعلام أمريكية فقد تم رفع السن القانونية لشراء البنادق نصف الآلية من 18 إلى 21 عاما.

واتخذ مجلس النواب، الأربعاء، سلسلة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالأسلحة النارية، ردًا على موجة مروعة من إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة، وفقا لشبكة nbcn.

وتم تمرير مجموعة القرارات بأغلبية 223 صوتًا مقابل 204 أصوات مع انضمام خمسة جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين باستثناء اثنين في دعم الإجراء.

ويتجه مشروع القرار الآن إلى مجلس الشيوخ الأمريكي- المنقسم بدوره بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين، لكن لا يُتوقع أن يتك تبنيه.

ويحاول المفاوضون صياغة إجراء أضيق كثيرًا مصممًا لكسب دعم كافٍ من الحزبين للتغلب على تعطل الحزب الجمهوري.

ومنذ فترة، اندلعت أعمال عنف بالأسلحة النارية في أعقاب ثلاث وقائع إطلاق نار جماعي هزت الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا الكونجرس إلى حظر الأسلحة الهجومية وتوسيع عمليات الفحص الأمني وتنفيذ تدابير أخرى للسيطرة على الأسلحة بغية التصدي لسلسلة حوادث إطلاق النار الجماعي.