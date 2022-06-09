شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا يرحبون بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية الليلة، بتبني مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقرارٍ ينتقد إيران على عدم تعاونها الكافي مع الوكالة.

وقالت الدول الرباعية، في بيانٍ نشر لها اليوم، أن التصويت بأغلبية كبيرة على القرار في مجلس المحافظين يمثل رسالةً واضحةً إلى إيران بأن عليها الامتثال لالتزاماتها بشأن الضمانات، وتقديم توضيحاتٍ ذات مصداقية فنية حول قضايا الضمانات العالقة. ودعت الدول الرباعية إيران إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية، وأن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأجل توضيح وتسوية هذه المسائل تمامًا ودونما أي تأخير