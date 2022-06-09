شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة شمالي العراقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب ثلاثة أشخاص بجروح جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة في أحد الشوارع الرئيسة بمحافظة أربيل شمالي العراقي.

وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق أن انفجار الطائرة المفخخة، التي سقطت بالقرب من الطريق المؤدي إلى مصيف صلاح الدين شمالي المحافظة، أسفر كذلك عن إلحاق أضرار فادحة في عدد من السيارات المدنية وأحد المحال بالمنطقة.

من جانبه، أكد وزير صحة الإقليم سامان البرزنجي نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

من ناحية أخرى، أفاد مصدر أمني بسماع دوي انفجار لم تعرف طبيعته، شمالي محافظة أربيل، مشيراً إلى أن الانفجار وقع على طريق المصيف قرب مجمع شاويس في منطقة قريبة من مبنى القنصلية الأمريكية في أربيل.

في السياق، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم مقتل أحد العناصر المسلحة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، والقبض على خمسة آخرين جراء قصف جوي في محافظة الأنبار، مشيرة إلى أن عناصر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية رصدت مجموعة مسلحة تشكل مفرزة في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار، وتم تزويد القوات الجوية بالمعلومات واستهداف الوكر الذي يختبئ به المسلحون بضربة جوية.

وأضافت أنه تم تنفيذ عملية إنزال جوي بعد الضربة الجوية، حيث عثرت القوات على جثة المسلح وألقت القبض على إرهابي جريح جراء الضربات، كما تم ملاحقة سيارة يستقلها عناصر من داعش كانوا يحاولون الهرب من قصف الطائرات.